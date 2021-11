Marina Silva pretende concorrer em 2022, mas não ao Planalto

Apoie o 247

Metrópoles - Após três eleições presidenciais, o Brasil não deverá ter mais Marina Silva (Rede) entre os candidatos ao Palácio do Planalto no pleito de 2022. Dirigentes do partido da ex-senadora afirmaram à coluna que ela não pretende se candidatar mais à Presidência da República.

Segundo aliados, a decisão foi por vontade da própria Marina, que não teria desejo de enfrentar novamente uma disputa presidencial. Isso não quer dizer, porém, que Marina não terá seu nome na urna. A ex-senadora avalia concorrer a uma vaga de senadora ou deputada federal pelo Distrito Federal, onde mora. A Rede quer Marina como uma espécie de “puxadora de votos” para auxiliar a sigla a vencer a cláusula de barreira.

