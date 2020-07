Mário Frias, novo secretário de Cultura, demite indicados por Regina Duarte

Revista Fórum - Novo secretário especial da Cultura, Mário Frias, que tomou posse no dia 24 de junho, começa a exonerar servidores nomeados pela ex-secretária Regina Duarte. Nesta quinta-feira (2), foram publicadas no Diário Oficial da União, em portarias assinadas por Braga Netto, ministro chefe da Casa Civil, as exonerações de Heber Moura Trigueiro, secretário Nacional do Audiovisual, e Caio Fagundes Kitade, Secretário Nacional de Desenvolvimento Cultural.

Tanto Trigueiro quanto Kitade são servidores de carreira. Trigueiro já atuou também na iniciativa privada como roteirista, produtor e montador de cinema. Kitade atuou no Ministério da Economia, por meio da Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.