Mario Vitor Santos: “desconfio que Ciro quer ser derrotado”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, comentou o anúncio da suspensão da candidatura presidencial de Ciro Gomes, do PDT , após deputados do partido terem votado a favor da PEC da Reeleição de Jair Bolsonaro, ou PEC dos Precatórios.

Os deputados do PDT traíram um acordo feito com a oposição e votaram com Bolsonaro. Dos 21 deputados pedetistas, 15 votaram a favor da PEC, que foi aprovada com apenas quatro a mais que o mínimo necessário (312 contra 144 contrários). As bancadas do PT, PSOL e PCdoB votaram integralmente contra a PEC.

“Na primeira crise que acontece, o Ciro Gomes olha para a porta de saída”, observou Mario Vitor Santos.

PUBLICIDADE

Segundo ele, a medida é desproporcional, mesmo considerando a gravidade da PEC dos Precatórios. “Ele joga toda a água fora e coloca a própria candidatura em risco. Parece que a medida é desproporcional ao problema real, que é um problema grave. Mas a candidatura não merecia estar nesse tipo de negociação. Ela deveria ter uma espécie de outro valor. Porque Ciro Gomes, ao invés de lutar, criticar e se posicionar, lança mão da candidatura nesse momento?”, disse.

A atitude demonstra a intenção de ser derrotado, uma vez que o próprio Ciro percebeu que sua candidatura não possui viabilidade eleitoral.

PUBLICIDADE

“Desconfio que Ciro quer ser derrotado e quer perder e sair, e não está conseguindo, mais uma vez, assumir com transparência qual é a sua decisão”, disse. “Ele quer abandonar a candidatura. Já percebeu que ela tem limitações eleitorais sérias, e já sentiu os acidentes do percurso”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE