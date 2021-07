MBL e Vem Pra Rua convocam ato pelo impeachment para 12 de setembro e fazem divisão das ruas com a esquerda

A convocação tem o apoio de políticos da direita não bolsonarista. Apoiadores do golpe contra Dilma, o MBL e o Vem Pra Rua avaliaram que os atos pelo impeachment de Jair Bolsonaro até agora apoiam Lula para 2022 e, por isso, de acordo com eles, é melhor os dois movimentos marcharem separadamente da esquerda edit

247 - O Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua (VPR), que apoiaram um golpe contra Dilma Rousseff, marcaram para o dia 12 de setembro um protesto nacional pelo impeachment de Jair Bolsonaro. A convocação tem o apoio de políticos da direita não bolsonarista, principalmente do Novo e PSL. Os atos estão previstos para São Paulo (SP), Brasília (DF), Rio (RJ) e Belo Horizonte (MG). A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Movimentos e partidos de esquerda vêm organizando manifestações nacionais pelo impeachment desde maio - foram três edições (29 de maio, 19 de junho e 3 de julho). O MBL e o VPR não aderiram aos atos encabeçados pela Campanha Nacional Fora Bolsonaro.

Integrantes de movimentos de direita entenderam que as manifestações até agora foram marcadamente vermelhas, apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022 e, por isso, seria melhor marcharem separadamente.

A convocação para as manifestações do dia 12 foi anunciada em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (8), com a presença dos deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP), Junior Bozella (PSL-SP) e André Janones (Avante-MG), dos deputados estaduais Arthur do Val (Patriota-SP), Heni Ozi Cukier (Novo-SP) e do vereador Rubinho Nunes (PSL-SP).

