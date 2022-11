MDB negocia apoio a Pacheco em troca de eleger Renan Filho para a presidência do Senado em 2025

Apoie o 247

ICL

247 - Senadores do MDB deram início ao processo de negociação com o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) visando a eleição da Mesa Diretora da Casa, que será realizada em em fevereiro do próximo ano. De acordo com a coluna do jornalista Igor Rangel, do Metrópoles, “em troca do apoio a reeleição de Pacheco no próximo ano, emedebistas querem um compromisso do parlamentar mineiro de apoiar um senador do MDB como seu sucessor em 2025”.

Neste caso, o MDB espera lançar o nome do ex-governador Renan Filho, eleito para o Senado este ano. “A partir de 2023, o MDB terá a terceira maior bancada da Casa, empatado com o União Brasil. Cada um deles terá 10 senadores. A maior bancada será do PL, com 14 senadores, seguida pelo PSD, com 11 senadores”, destaca a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.