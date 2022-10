Menções ao orçamento secreto nas redes crescem 510% com críticas à corrupção do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - As menções ao orçamento secreto cresceram 510% na semana passada, em relação ao período anterior, conforme mostra o levantamento “Bit by Bit”, realizado diariamente pela Quaest.

Ao todo, o termo foi citado 541 mil vezes em Facebook, Twitter e Instagram, por cerca de 232 mil usuários entre os dias 4 e 10 de outubro, informa O Globo.

O levantamento identificou que 58% do total de menções ao orçamento secreto foram negativas, o que indica maior mobilização de opositores ao bolsonarismo no assunto.

No debate sobre o orçamento secreto, cujo pico nas redes aconteceu nos dias 6 e 7 de outubro um dos principais enfoques aponta que o orçamento secreto deveria ser melhor explorado pela oposição e tratado como um grande escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Um dos gatilhos para isso foi um vídeo que viralizou na última semana, que traz trecho da participação da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no podcast Flow. Na fala de Tebet, ela explica o funcionamento das emendas de relator e o classifica como “o maior esquema de corrupção do planeta terra”.

Eh muito mal explorado o orçamento secreto. Eh sem dúvida o maior esquema de corrupção já visto. Somados todos os escândalos anteriores, não dão 10% disso. Esse vídeo da Tebet explica bem, só faltou lembrar ser um esquema BILIONÁRIO pic.twitter.com/uZLUkjEU8x October 5, 2022

