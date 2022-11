Mercadante diz que até dia 30 transição terá relatório sobre situação financeira e atos de Bolsonaro que devem ser revogados

Os 32 grupos técnicos vão apresentar diagnóstico detalhado sobre a situação do país edit

247 - O coordenador dos grupos temáticos do governo de transição, Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira (17) que os 32 grupos técnicos vão apresentar o diagnóstico detalhado que vai embasar os primeiros 100 dias de governo.

Isto significa que até essa data, os grupos temáticos do governo de transição terão um cenário detalhado sobre as contas federais, como dívidas e andamento de contratos, além dos atos do presidente Jair Bolsonaro que devem ser revogados. Os 32 grupos técnicos criados até agora pelo governo de transição terão de apresentar relatórios específicos de cada uma das áreas que cuidam, informa reportagem o Estado de S.Paulo.

Segundo o coordenador dos grupos temáticos, esse trabalho deve ser entregue para embasar as ações durante os primeiros 100 dias do novo governo.

