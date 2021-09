Merval, do Globo, diz que Mourão já tem apoio militar para substituir Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, avalia que o vice Hamilton Mourão já tem apoio militar para substituir Jair Bolsonaro, que lança o Brasil no caos e ameaça implantar uma ditadura miliciana no País. "Se por alguma manobra política/jurídica chegar-se ao ponto de um consenso em torno do afastamento de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiria a presidência sem nenhum problema, segundo avaliação de militares, e poderia se candidatar à reeleição em 2022", escreve ele, em sua coluna .

"Seria, por caminhos transversos, uma terceira via com apoio militar, depois de idealmente ter colocado ordem na bagunça institucional em que vivemos", prossegue. "Quando escolheu o General Hamilton Mourão para seu vice, um dos zeros de Bolsonaro comemorou, dizendo que a oposição pensaria duas vezes antes de tentar impedi-lo. O feitiço virou contra o feiticeiro, e Mourão passou a ser visto por setores militares e políticos como possível solução para o problema em que Bolsonaro se tornou", finaliza.

