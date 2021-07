Lira diz que não abrirá processo de impeachment e que sua prioridade é a destruição do Estado

O papel do presidente da Câmara, segundo Lira, é atuar com imparcialidade e aguardar o desenrolar dos acontecimentos. "Nesse momento não há nenhum fato novo que justifique (o impeachment)", disse edit

247 - Com denúncias que sugerem prevaricação na compra da vacina Covaxin e áudios divulgados ontem pela jornalista Juliana Dal Piva que apontam para Jair Bolsonaro ter participado de "rachadinhas", o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem recebido cobranças para abrir um processo de impeachment. Em entrevista à Jovem Pan, reproduzida no portal UOL, Lira afirmou não estar em seus planos começar o processo contra o atual presidente federal.

Ele disse que o impeachment não é feito pelo presidente da Câmara e deve ser composto por uma "construção" de circunstâncias. "Quero deixar claro que não podemos institucionalizar o impeachment no Brasil. A gente tem que aprender a discutir com seriedade, o Brasil não pode ser instabilizado politicamente a cada presidente que é eleito", apontou ele.

O papel do presidente da Câmara, segundo Lira, é atuar com imparcialidade e aguardar o desenrolar dos acontecimentos. "Nesse momento não há nenhum fato novo que justifique (o impeachment), que tenha alguma ligação direta com o presidente da República. A não ser o fato de um parlamentar ter dito que entregou a ele alguns documentos em voz que não justificam por enquanto", completou.

"Com muita tranquilidade a gente vai tocando a nossa pauta, que são reformas econômicas, de um Estado mais enxuto. A Câmara vem cumprindo seu papel democraticamente, então não há nada que justifique pela presidência da Câmara a abertura do processo de impeachment, porque além de jurídico ele é absolutamente político e todos sabemos disso", disse Lira.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.