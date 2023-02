Michelle diz que moedas do espelho d’água foram doadas a uma instituição social

Apoie o 247

247 - Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, usou as redes sociais para dizer que o balde cheio de moedas que foram retiradas do espelho d’água do Palácio da Alvorada foram doadas à Vila do Pequenino Jesus, que fica no Distrito Federal, e atende 80 pessoas especiais.

A declaração acontece após denúncias de ex-funcionários que revelaram que para que as moedas fossem retiradas todo o local, foi necessário esvaziar totalmente o local, causando, com isso, a morte das carpas que viviam no local. Michele, inclusive, confirmou o sacrifício dos peixes para que o dinheiro fosse retirado.

“As carpas morrem se ficam muito tempo fora do espelho, que precisou passar por limpeza”, destaca reportagem do jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

Michelle postou em seus stories do Instagram um recibo sobre a doação da quantia de R$ 2.213,55 à instituição.

Nas postagens, a ex-primeira-dama ainda apresentou um vídeo de um homem chamado Jorginho, que supostamente faz parte da Vila do Pequenino Jesus, agradecendo pelas “moedinhas do laguinho”.

