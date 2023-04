Michelle mentiu: segundo kit de joias sauditas foi entregue em mãos à ex-primeira-dama, diz servidora

As revelações colocam a ex-primeira-dama dentro do caso e mostram que não era apenas Bolsonaro que tinha conhecimento dos supostos "presentes" edit

247 - Uma servidora do Palácio do Planalto, em depoimento à Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que apura o caso das joias sauditas que entraram ilegalmente no Brasil no governo Jair Bolsonaro (PL), desmentiu a versão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Segundo a mulher, diferente do que disse Michelle, o segundo kit de joias foi entregue em mãos à então primeira-dama.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revela que o conjunto foi entregue a Michelle no dia 29 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República, e conferido pessoalmente pelo então presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a servidora.

Desde que o caso veio à tona, a ex-primeira-dama tem negado conhecer as joias. As revelações, no entanto, colocam a Michelle diretamente dentro do caso e mostram que não era apenas Bolsonaro que tinha conhecimento dos supostos "presentes".

“Os detalhes foram narrados aos delegados em um depoimento prestado por uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) que atuava no setor durante a gestão Bolsonaro. Esse departamento presta serviços ao Gabinete Pessoal da Presidência da República e é responsável pela recepção e triagem dos presentes oficiais”, destaca a reportagem.

Ainda de acordo com o texto, “a servidora informou que em novembro do ano passado, ou seja, mais de um ano após a entrada ilegal do kit no Brasil, o coordenador-geral do GADH, Erick Moutinho Borges, informou a ela que chegaria ao departamento o conjunto com as joias para ser incorporado ao acervo do então presidente Jair Bolsonaro".

A servidora contou em depoimento que ao receber a caixa foi informada pelos funcionários do Ministério de Minas e Energia que Bolsonaro já tinha visualizado o presente. Após avaliação, foi orientado que o kit fosse entregue diretamente no Palácio da Alvorada. O "presente", então, "foi recebido pelo pastor Francisco de Assis Castelo Branco, braço-direito de Michelle e que atuava como um ‘síndico’ da residência oficial. Em seu contato com a funcionária, Castelo Branco foi claro, informando que a caixa com as joias já estava em posse da primeira-dama, Michelle Bolsonaro”, destaca a reportagem.

