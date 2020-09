Michelle reclama à polícia que é alvo de ‘ofensas e piadas em redes sociais’

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro anda indignada com postagens que apontam suas relações escusas, como, por exemplo, o questionamento dela receber repasses do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

A pergunta virou até tema de uma música da banda Detonautas, a “Micheque”.

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, Michelle ratificou na Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira (25) uma queixa-crime apresentada em razão de supostas ‘ofensas e piadas infames em redes sociais’, que teriam colocado ‘em xeque sua fidelidade, integridade, correção e decoro’.

Segundo consta na ocorrência registrada, ela diz que “quer ver processados e responsabilizados penalmente os seus ofensores tão logo sejam identificados e informa que representará contra cada qual assim que suas qualificações estiverem devidamente delineadas nos autos”.

