Mídia ataca Lula com trecho de entrevista e omite resposta completa, com crítica a Daniel Ortega

247 – Um trecho de uma resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jornal El País, retirado de contexto, tem viralizado nas redes sociais. A versão que corre daria conta de que a jornalista espanhola teria desmontado Lula, após sua resposta sobre os 16 anos de Daniel Ortega, na Nicarágua, e de Angela Merkel, na Alemanha. Na resposta completa, no entanto, Lula critica Ortega e diz que quem permanece tempo demais no poder acaba se transformando em ditador. Ao ser questionado pela entrevistadora sobre prisões de opositores, Lula também lembra que foi preso político no Brasil. Confira a resposta completa de Lula:

O trecho inteiro da entrevista de Lula sobre Merkel e Ortega, postado por @vnssalin

A mídia, de Antagonistas a Antas, de Folhas a Bolhas, já está divulgando fake news.



pic.twitter.com/D1OXSEdrW3 — Marcelo Backes 🚩 (@MarceloBackes_) November 23, 2021

O episódio revela que a mídia corporativa está preparada para atacá-lo a qualquer momento. Confira a versão editada, que viralizou:

🇧🇷 Em entrevista, o ex-presidente Lula questionou:



"Por que que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não?"



A repórter responde que Angela Merkel não mandou prender opositores.pic.twitter.com/lNHAFlNif7 — Eixo Político (@eixopolitico) November 23, 2021

