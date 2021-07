Militares da ativa e da reserva no governo têm acréscimos de até R$ 17 mil no salário

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Não são apenas os generais do primeiro escalão do governo Bolsonaro que acumulam altos salários. A lista de patentes que somam remunerações civil e militar ao entrar para o Executivo inclui coronéis, tenentes-coronéis, contra-almirantes, além de generais no segundo escalão. As remunerações chegam à casa de R$ 40 mil.

Eduardo Pazuello somou à remuneração usual de R$ 31 mil como general-de-divisão da ativa os R$ 6,9 mil que recebe como atual secretário de Estudos Estratégicos na Presidência, já descontado o abate-teto, chegando a quase R$ 38 mil.

Também na ativa, o secretário de Assuntos Estratégicos, Flávio Viana Rocha, almirante-de-esquadra da Marinha, ganhou em março R$ 37,1 mil. Seu salário sem o acréscimo seria de R$ 33 mil.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.