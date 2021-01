Cúpula militar assume liderança da defesa de Pazuello no STF

Militares estão na inha de frente da defesa do general-ministro Pazuello no STF. Grande parte dos dados que Pazuello vai utilizar no inquérito estão sendo levantados pelo Ministério da Defesa edit

247 - São os militares que estão liderando lideram a defesa do Eduardo Pazuello no Supremo Tribunal Federal (STF). Eles são o grupo dentro do governo que mais tem prestado apoio político a Pazuello, que é general da ativa. Tanto que grande parte dos dados que Pazuello vai utilizar em sua defesa no inquérito estão sendo levantados pelo Ministério da Defesa, informa o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil.

"Pazuello vai mostrar tudo o que as Forças estão fazendo na crise", disse um ministro Junqueira. Com este movimento dos militares, Pazuello passa a ser visto como um representante do Exército no governo Bolsonaro.

A visão militarizada do governo é tamanha que é corrente entre os militanres a narrativa segundo a qual Pazuello estaria cumprindo uma missão de guerra dentro de uma estrutura, o Ministério da Saúde, feita para tempos de paz.

