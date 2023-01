Minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres foi escrita à mão

Apoie o 247

ICL

247 - A minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que seria entregue a Jair Bolsonaro, foi escrita à mão, informa Guilherme Amado, do Metrópoles. O documento será periciado pela Polícia Federal (PF) para comparar a caligrafia com a de Torres e outros possíveis autores da proposta.

A minuta pedia um decreto para que Bolsonaro, então no poder, decretasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reverter o resultado das eleições que levaram Lula à presidência.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (12) pela Folha de S.Paulo, o documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão na terça-feira (10).

O jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, informou que o advogado de Torres, Rodrigo Roca, disse que o ex-ministro recebeu o documento de "populares" e que o texto não foi encaminhado a Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.