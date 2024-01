Monitoramento de promotora do caso Marielle tem forte indício de obstrução à investigação, diz Pedro Serrano

Apoie o 247

247 - O jurista Pedro Serrano usou a sua conta no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (26) para levantar um questionamento sobre o monitoramento da promotora responsável pela investigação do assassinato da vereado Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Segundo Serrano, a espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sob o comando de Alexandre Ramagem (PL-RJ), revelada em operação da Polícia Federal (PF), mostra “forte indício de obstrução à investigação do assassinato”. Serrano sugere que PF rigor na investigação.

“O monitoramento ilícito da Promotora do caso Marielle oferece forte indício de obstrução à investigação por autoridades federais da época . A PF deve investigar de imediato e com rigor”, escreveu.

