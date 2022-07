Moraes e Barroso recusam convite do Senado para debater "ativismo judicial"

Apoie o 247

ICL

247 - Principais alvos de críticas por cometerem "ativismo judicial", os ministros do STF Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes recusaram convite do Senado para debater o assunto na Comissão de Transparência do Senado. A Corte alegou que eles estavam fora de Brasília e que eles não haviam confirmado participação.

A ausência gerou revolta de senadores ligados ao governo federal.

“Eles têm muita desenvoltura para dar entrevista fora do País, falando de questões políticas, mas não se dispõem a debater com o Senado, que é um foro que os habilita para tomarem posse”, disse o senador Esperidião Amin (Progressistas-SC), conforme o Estadão.

Além de Moraes e Barroso, também haviam sido convidados o ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio Noronha e os ex-ministros do STF Marco Aurélio Mello e Francisco Rezek. Nenhum deles compareceu.

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) havia aprovado o convite no último dia 21. De acordo com o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), autor do pedido, o Judiciário precisa dar satisfações quanto a ações de seus membros que têm configurado “invasão de competências” contra os outros Poderes.

