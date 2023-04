Moraes entrega ao TSE perícia com ‘donos’ de digitais em minuta golpista

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator do inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro que culminaram com a invasão e a depredação da sede dos três poderes, encaminhou nesta semana ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o resultado dos exames periciais com os nomes das pessoas que deixaram digitais na minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

“O envio atendeu a uma decisão do ministro Benedito Gonçalves, relator das 16 ações que investigam a fracassada campanha de Jair Bolsonaro à reeleição e que podem tornar o ex-presidente inelegível”, informa a jornalista Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo.

