Moraes exige explicação sobre troca de diretor da PF responsável por investigações contra políticos

A substituição do diretor de investigação e combate ao crime organizado, Luís Flávio Zampronha, foi efetivada depois que Márcio Nunes assumiu o comando da PF, em fevereiro

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes quer que o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes de Oliveira, apresente explicações sobre a substituição do diretor de investigação e combate ao crime organizado, Luís Flávio Zampronha, efetivada depois que Nunes assumiu o comando da PF, em fevereiro. Zampronha foi substituído pelo delegado Caio Rodrigo Pellim, que era superintendente da PF no Ceará.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Moraes deu dez dias para que Nunes se manifeste.

A determinação do ministro acontece após um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para apurar suspeitas de interferência indevida de Bolsonaro na PF.

