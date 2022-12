Moraes impõe nova multa milionária contra Daniel Silveira

Apoie o 247

247- O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicou uma nova multa contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), desta vez no valor de R$ 2,6 milhões.

De acordo com reportagem da jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo, o ministro afirmou que a multa foi aplicada por desrespeito às medidas cautelares impostas pelo STF ao parlamentar em 175 ocasiões distintas, como o uso da tornozeleira eletrônica e a concessão de entrevistas sem autorização judicial.

“As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões e que justificam a fixação de multa”, escreveu Moraes na nova decisão.

Ao todo, incluindo a nova punição, Silveira já soma cinco multas com valor total de R$ 4,3 milhões, o equivalente a 127 vezes o salário bruto de deputado federal a que ele tem direito.

