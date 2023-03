Moraes manda PF apurar suposta ligação de Fernando Holiday com atos golpistas e extremista debocha do fato

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (16) que a Polícia Federal adote medidas para apurar a conduta do vereador de São Paulo Fernando Holiday (Novo) em relação a atos antidemocráticos.

De acordo com o G1, o Supremo foi acionado pela bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo sob o argumento de que Holiday incentiva atos golpistas após as Eleições de 2022, atuando por meio das redes sociais, o que pode configurar os delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de incitação ao crime.

Nas redes sociais, o extremista debochou do fato: “Agora pronto, chegou minha vez”.

Agora pronto. Chegou a minha vez… pic.twitter.com/Ln33N0rs8t — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) March 16, 2023

