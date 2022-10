Moraes se reúne com plataformas digitais e diz que fake news vêm “demandando medidas mais duras”

A reunião com o grupo Meta, Twitter, TikTok, Kwai, LinkedIn, Google e YouTube durou cerca de 1h20. Representante do Telegram não compareceu edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se reuniu nesta quarta-feira (19) com representantes das plataformas de redes sociais Meta, Twitter, TikTok, Kwai, LinkedIn, Google e YouTube. Representante do Telegram não compareceu

Moraes pediu apoio das plataformas para aprimorar o combate às fake news, a 11 dias do 2º turno. “Nós avançamos muito no primeiro turno. Tivemos, graças ao apoio das plataformas e redes sociais, um primeiro turno bem dentro do razoável, talvez até melhor do que todos nós esperávamos. Mas estamos tendo um segundo turno piorando cada vez mais nesse aspecto. E, isso, da parte do TSE, vem demandando medidas mais duras”, afirmou Alexandre de Moraes, segundo o site Metrópoles.

No encontro com integrantes das plataformas digitais, foi discutida a melhor maneira para evitar a disseminação e o alcance de mentiras jogadas na rede. Remoção de conteúdo, divulgação de notícias certas para rebater erradas, conscientização, monitoramento, identificação e desmobilização de perfis que contribuem para o disparo em massa de informações falsas ou discurso de ódio deverão ganhar mais ênfase na reta final da campanha.

Além de Moraes, outros integrantes do TSE participaram da reunião: os ministros Sérgio Banhos, Carlos Horbach, Isabel Gallotti e Maria Claudia Bucchianeri; o secretário-geral do TSE, José Levi Mello; e o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco.

