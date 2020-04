Moro diz que fica no cargo se puder escolher substituto de Valeixo

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, condicionou sua permanência no cargo à escolha do novo diretor-geral da Polícia Federal, hoje comandada por Maurício Valeixo. Novos nomes já são ventilados edit

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, condicionou sua permanência no cargo à escolha do substituto de Maurício Valeixo, atual diretor-geral da Polícia Federal, de acordo com O Antagonista.

Na tarde desta quinta-feira (23), foi veiculada por Leandro Colon, da Folha de S. Paulo, que Moro teria pedido demissão em decorrência do anúncio de que Jair Bolsonaro demitiria Valeixo.

Novos nomes para o comando da PF já são ventilados: o secretário de Segurança Pública, do Distrito Federal, Anderson Torres; o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagen; e o diretor do Departamento Penitenciário (Depen), Fabiano Bordignon.

