Moro diz que tem provas de interferência de Bolsonaro na PF e que inquérito da PGR é ‘intimidatório’

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou que apresentará provas que mostram a tentativa de Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal em inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o caso.

Moro, entretanto, acusou o pedido de abertura de investigações feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, é “intimidatório”. O procurador, além de investigar as acusações feitas pelo ex-ministro, irá apurar se houve denunciação caluniosa contra Bolsonaro por parte de Moro.

“Entendi que a requisição de abertura desse inquérito que me aponta como possível responsável por calúnia e denunciação caluniosa foi intimidatória”, afirmou o ex-juiz da Lava Jato.

Sobre as provas contra Bolsonaro, ele disse: “reitero tudo o que disse no meu pronunciamento. Esclarecimentos adicionais farei apenas quando for instado pela Justiça. As provas serão apresentadas no momento oportuno, quando a Justiça solicitar”.

“Sinais de que o combate à corrupção não é prioridade do governo foram surgindo no decorrer da gestão. Começou com a transferência do Coaf para o Ministério da Economia. O governo não se movimentou para impedir a mudança. Depois, veio o projeto anticrime”, ressaltou.

Moro ainda disse que observou “uma aproximação do governo com alguns políticos com histórico não tão positivo” e que o episódio da demissão do diretor da Polícia Federal “foi a gota d’água”.

As declarações foram dadas em entrevista à Veja.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.