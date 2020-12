“Moro está se vendendo”, diz Marcelo Auler, sobre parecer concedido a um bilionário israelense investigado por corrupção

247 - O jornalista Marcelo Auler, em participação no programa Bom Dia 247 desta terça-feira (8), analisou as últimas ações do ex-juiz e ministro Sergio Moro, que agora concedeu parecer a um bilionário israelense investigado por corrupção. Na visão do jornalista, “Moro está se vendendo em verdinhas, em dólares. Daqui a pouco, se bobear, vai estar dando parecer para traficantes de drogas”.

Moro foi recentemente contratado pela empresa de consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, que administra a recuperação judicial da Odebrecht, empresa duramente atingida pelas ações da Lava Jato julgadas pelo ex-juiz.

Auler destaca que Moro “está administrando a massa falida do dinheiro que ele ajudou a falir, no caso, a Odebrecht”.

Na visão do jornalista, Moro segue o caminho de consultor pois “zerou politicamente”. “Tudo que ele fez deu errado, foi para o governo Bolsonaro pensando que conseguiria um cargo no STF e na sequência a Presidência da República. Todos os gestos políticos dele deram errado, no momento errado e com as pessoas erradas”.

“Até figuras como Rodrigo Maia e Luciano Huck disseram que não querem o extremismo de Moro. Por isso, não restou outra opção a Moro a não ser procurar um emprego nos EUA”, acrescentou.

