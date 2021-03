“Moro gerenciava projeto de poder que passava pela deslegitimação do PT e de Lula”, diz Gilmar ao declarar suspeição do ex-juiz

Gilmar Mendes fez um voto duro contra Sergio Moro e afirmou o que já era denunciado há anos pela esquerda: Moro atuou para perseguir e tirar Lula do jogo político edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes reconheceu nesta terça-feira (9), durante julgamento da suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, o que já era denunciado há anos pelo campo progressista: 'Moro gerenciava um projeto de poder que passava pela deslegitimação política do PT, em especial o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo da eleição'.

Em voto duro contra Moro, Gilmar Mendes usou expressões como “instrumentalização da justiça”, “juiz subserviente”, “populismo jurídico” e “maior escândalo judicial da nossa história” para definir a atuação do ex-juiz nos processos contra Lula.

“O magistrado [Sergio Moro] gerenciava os efeitos da exposição midiática dos acusados. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria na consagração de um verdadeiro projeto de poder que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, em especial o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral”, disse o ministro.

