Moro ignora insegurança de Bolsonaro e segue com agenda de exposição pública

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, decidiu peitar Bolsonaro e vai continuar com sua agenda pública de exposição com vistas a voo solo na política. Sabe-se agora que o Planalto havia tentado dissuadir Moro de participar do programa Roda Viva, gesto solenemente ignorado pelo ex-juiz.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A reportagem reitera os rumores de que Moro não seguiu as diretrizes do Planalto: "Moro não se deixou convencer, por exemplo, pelos aconselhamentos do Palácio do Planalto para que ele não participasse do programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido na segunda-feira (20)."

A matéria ainda acrescenta: "mesmo com a pressão de aliados de Bolsonaro para que se recolha dos holofotes da imprensa e das redes sociais, ele deverá conceder nova entrevista nesta segunda-feira (27), desta vez ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan."

Logo após participar do programa Roda Viva, o ministro abriu uma conta no Instagram e atingiu 600 mil seguidores em 24 horas. Ha relatos de que Bolsonaro não gostou dessa iniciativa de seu ministro e o noticiário dos último dias deu conta de um processo intenso de fritura e ameaças veladas.