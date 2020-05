Moro, o “Judas”, responde a Bolsonaro: “Há lealdades maiores do que as pessoais”

Exatamente 24 horas depois de ser acusado de traidor e “Judas” em um tweet de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro retrucou, também pelo Twitter, na manhã deste domingo: “Há lealdades maiores do que as pessoais” edit

247 - Sergio Moro respondeu na manhã deste domingo à acusação de traidor e “Judas” que lhe foi feita por Jair Bolsonaro no sábado. A acusação e a resposta foram curiosamente postada nos perfis do Twitter de ambos no mesmo horário, 10h05, com 24h de diferença. À acusação de Bolsonaro, Moro respondeu: “Há lealdades maiores do que as pessoais”.

A guerra entre os dois ex-aliados é o principal embate do governo Bolsonaro desde o seu início. Moro demitiu-se do governo depois de meses de desavenças com Bolsonaro, que tiveram como ponto culminante a substituição do diretor-geral da Polícia Federal de um escudeiro de Moro, Maurício Valeixo, pelo ex-guarda-costas de Bolsonaro, Alexandre Ramagem.

Moro prestou depoimento neste sábado por mais de oito horas na sede da superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A oitiva foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, que supervisiona as investigações. O inquérito aberto pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, investiga o teor do discurso de Moro ao se despedir do cargo de ministro da Justiça, no dia 24 de abril, quando acusou Bolsonaro de tentar interferir indevidamente na PF.

Veja o tweet de Moro e o de Bolsonaro abaixo:

