Moro pede que denúncias de Paulo Marinho contra Bolsonaro sejam esclarecidas

Ex-ministro, que ao pedir demissão do governo acusou Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger sua família, defende que “os fatos revelados com coragem” pelo empresário, de que a PF vazou informações a Flávio Bolsonaro, “sejam totalmente esclarecidos” edit

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro defendeu neste domingo 17 que os fatos revelados pelo empresário Paulo Marinho contra a família de Jair Bolsonaro sejam “totalmente esclarecidos”. “Espero que os fatos revelados, com coragem, pelo Sr. Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos”, postou no Twitter.

De acordo com Marinho, que atuou na campanha de Bolsonaro em 2018, a Polícia Federal vazou para Flávio Bolsonaro , então candidato a senador, que seu assessor Fabrício Queiroz era alvo de investigação na Operação Furna da Onça. E ainda adiou a investigação para que ela não acontecesse durante o segundo turno.

Também pelo Twitter, Marinho disse ter decidido “dar publicidade” aos fatos depois das denúncias feitas por Sergio Moro: “após as denúncias do Min. Sérgio Moro, considerei a necessidade de dar publicidade às informações que podem colaborar com as investigações sobre a tentativa de interferência na PF”.

