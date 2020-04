Moro pedirá demissão com discurso contundente, diz jornal

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai anunciar sua demissão do cargo logo mais em pronunciamento a jornalistas, marcado para as 11h. O jornal Estado de S.Paulo apurou que ele fará uma declaração bastante contundente a respeito da sua decisão de deixar o governo após o presidente Jair Bolsonaro impor um nome para comandar a Polícia Federal. A demissão de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral foi publicada na manhã desta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União.

A instituição é um dos braços fortes do Ministério da Justiça e a interferência do Palácio do Planalto na escolha do diretor-geral indica possível orientação política nas investigações do órgão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.