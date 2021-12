Moro usa mensagem de ano novo para reclamar da sua suspeição

Apoie o 247

Revista Fórum - O ex-juiz parcial Sergio Moro ofereceu a seus seguidores nesta sexta-feira (31) uma mensagem de ano novo em que aparece com uma camisa justa e sem grande animação e falta de carisma.

“Se eu fosse resumir 2021, diria o seguinte: este foi um ano que fiquei indignado, e acredito que você também ficou indignado”, disse o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Moro ainda se disse indignado com a anulação de processo da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre as causas da “indignação” do ex-bolsonarista estão a pandemia, o aumento do desemprego e as inundações na Bahia. Três pontos negligenciados pelo governo Bolsonaro, que Moro fez parte.

