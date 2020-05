CNN divulgou há pouco trechos do depoimento de Sérgio Moro ao STF no inquérito em que acusa Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Segundo Moro, Bolsonaro sugeriu Ramagem para PF ainda em janeiro edit

247 - O jornalista Caio Junqueira, da CNN, obteve na íntegra o depoimento do ex-ministro Sergio Moro à Polícia Federal no último sábado (2).

De acordo com o material divulgado pela emissora, em janeiro de 2020 Jair Bolsonaro já cogitava trocar o comando da PF de Maurício Valeixo para Alexandre Ramagem. Moro então apresentou a Bolsonaro outros dois nomes: Fabiano Bordignon (chefe do Depen) e Disney Rosseti.

Leia na íntegra o depoimento de Sérgio Moro.

Jair Bolsonaro cobrou em reunião do Conselho de ministros, em 22 de abril, a substituição do superintendente do Rio, do diretor-geral e disse que poderia interferir em todos os ministérios. Ele cobrou acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Se não pudesse trocar o superintendente da Polícia Federal, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro, disse Moro no depoimento.

"Moro, você tem 27 superintendências e eu quero apenas uma: a do Rio de Janeiro", disse Bolsonaro ao ex-juiz.

Bolsonaro tem interesse na PF do Rio de Janeiro por lá serem tocadas investigações que podem atingir sua família.

Anderson Torres, atual secretário de Segurança do DF, e delegado Carrijo, segundo Moro, não tinham história profissional que os habilitassem ao cargo, além de ser próximo da família de Bolsonaro.

