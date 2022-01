Moro volta a ser hostilizado em João Pessoa, agora em bairro nobre; vídeo

“Golpista” , gritaram moradores do bairro de Bessa, em João Pessoa-PB. Ex-juiz parcial Sergio Moro chegou ao estado na última quinta-feira edit

Apoie o 247

ICL

Blog Maurílio Júnior - Neste sábado, dia 8 de janeiro, antes de embarcar para Curitiba, o ex-ministro de Bolsonaro foi chamado de “golpista” em um bairro nobre da Capital, o Bessa. Os gritos foram de moradores do bairro nas varandas dos prédios.

Na quinta-feira, dia 6, quando desembarcou no aeroporto Castro Pinto, Moro foi chamado de “juiz ladrão” e “traíra” por apoiadores do ex-presidente Lula (PT) e do presidente Bolsonaro (PL).

Assista:

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE