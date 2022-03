Morre o ex-governador do Rio Grande do Norte Geraldo Melo

Ele foi vice-presidente do Senado, era dono de empresas de comunicação e faleceu por complicações de câncer no pulmão edit

Agência Senado - O ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Norte Geraldo Melo morreu na madrugada deste domingo (6), aos 86 anos, por complicações de um câncer de pulmão. Ele estava em tratamento domiciliar. Melo foi senador entre 1995 e 2003 e governador de seu estado em 1987. De acordo com a família, o velório e sepultamento ocorrem neste domingo, no Cemitério Morada da Paz. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, decretou três dias de luto oficial.

Os senadores Tasso Jereissati (PSDB-RN) e Jean Paul Prates (PT-RN) lamentaram a morte do político. Pelo Twitter, Jean Paul enviou condolências à família e afirmou que Melo será sempre uma referência para a política potiguar.

“Geraldo Melo nos deixa exemplo de dignidade e coragem além de um valoroso legado de realizações e conquistas. Perdemos um grande amigo e um homem público que honrou a política brasileira, em especial a do Rio Grande do Norte”, declarou Tasso também pelo Twitter.

Vice-presidente

O político potiguar foi vice-governador do Rio Grande do Norte no início da década de 80, assumindo o governo em 1987. Em seu mandato como senador, foi vice-presidente da Casa entre 1995 e 1997. Em 2018 disputou novamente a eleição para o Senado, mas ficou em terceiro lugar. Empresário, era dono TV Potengi, ligada à Rede Bandeirantes de Televisão. Melo era casado com Ednólia Melo e deixa cinco filhos.

