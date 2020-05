Mourão critica o STF: "falta cada um entender o tamanho da sua cadeira”

Vice-presidente, Hamilton Mourão, criticou o STF em função da decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a posse de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Segundo ele, o que falta no país “é cada um entender o tamanho da sua cadeira” edit

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) em função da decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a posse de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Segundo Mourão, “ a Constituição é clara e coloca que os Poderes são independentes e harmônicos” e o que falta no país “é cada um entender o tamanho da sua cadeira”.

As afirmações de Mourão foram feitas nesta quinta-feira (7), durante uma live que contou com a participação do presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner. Mourão disse, ainda, que interferências do Judiciário e do Legislativo são registradas desde outros governos e que cada Poder tem sua responsabilidade de limites. Ainda segundo ele, “às vezes falta entender que o poder público exauriu sua capacidade de atender os problemas do País, pois está sem recursos”.

Ele também criticou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro por crer que “discussões no seio do governo devem continuar ali”, sem serem levadas ao conhecimento público. “Quando expõe diálogos internos do governo, isso não é bom”, disse.

