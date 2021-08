Mourão descarta confronto na Av. Paulista é diz que é tudo “fogo de palha”

O vice-presidente disse que o risco de preocupação com as manifestações bolsonaristas no dia 07 de setembro “é zero”. Sobre o militar que convocou atos antidemocráticos, Mourão pontuou que qualquer pronunciamento de caráter político está sujeito ao regulamento disciplinar da PM edit

Metrópoles - O vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), descartou a possibilidade de convulsão social no país, por ocasião de atos pró-governo que estão sendo convocados para o dia 7 de setembro em várias capitais.

“Isso aí tudo é fogo de palha. Zero preocupação”, disse o general, ao chegar em seu gabinete na Vice-Presidência nesta segunda-feira (23/8).

Os atos nas capitais estão sendo organizados por apoiadores do governo federal, com incentivo do chefe do Executivo nacional. Bolsonaro afirmou que vai participar dos atos – pela manhã, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília; e à tarde, na Avenida Paulista, em São Paulo.

No fim de semana, o chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), Aleksander Lacerda, convocou “amigos” para a manifestação pró-governo. Ele foi afastado nesta segunda da PMSP “por indisciplina”, de acordo com o governador do estado, João Doria (PSDB).

