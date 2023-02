MP abre investigação contra ministra Daniela Carneiro

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por suspeita de desvio de dinheiro público durante a campanha eleitoral de 2022, atendendo a um pedido do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

A denúncia cita uma matéria do portal Metrópoles que aponta gastos de mais de R$ 1 milhão do fundo de campanha de Daniela em duas gráficas que não funcionam nos endereços informados e nem aparentam ter capacidade logística para prestação dos serviços.

Daniela, do União Brasil, foi eleita deputada pelo Rio de Janeiro com a maior votação do estado em 2022. (Com CBN).

