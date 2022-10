MP de Contas aponta viés eleitoral do consignado do Auxílio Brasil ao TSE

Documento está nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que recentemente determinou desmonetização de canais propagadores de fake news bolsonaristas, como o do Brasil Paralelo edit

247 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) enviou uma representação, nesta quinta-feira (20), ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), apontando o viés eleitoreiro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil implementado por Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna do Guilherme Amado do Metrópoles.

Nesta terça-feira (18), o Ministério Público já havia solicitado a suspensão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil por meio da Caixa Econômica Federal.

No pedido, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado mencionava a "finalidade meramente eleitoral" de tal oferta de crédito à população, "em detrimento das finalidades vinculadas do banco, relativas à proteção da segurança nacional ou ao atendimento de relevante interesse coletivo". O subprocurador também mencionava risco de prejuízo para a Caixa e para o erário.

Ainda de acordo com a coluna do Guilherme Amado, a Caixa liberou mais de R$ 1,8 bilhão de crédito a 700 mil beneficiários do Auxílio Brasil em apenas três dias.

No TSE, o documento está nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que recentemente determinou a desmonetização de canais propagadores de fake news bolsonaristas, como o da produtora Brasil Paralelo.

