MST declara apoio à chapa Lula-Alckmin em 2022

247 – "O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) sinalizou a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não ter objeção ao nome do ex-governador Geraldo Alckmin como vice e reforçou a mensagem de que embarcará na campanha do petista à Presidência de qualquer maneira", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"João Paulo Rodrigues, que é da coordenação nacional do movimento e interlocutor do ex-presidente, lembrou nos últimos dias o papel de Alckmin como vice do governador Mario Covas, entre 1995 e 2001. Disse que, ao assumir a cadeira, o então tucano manteve a linha de Covas e não perseguiu o grupo", aponta ainda a colunista. João Paulo também destacou o "espírito de democrata" do ex-governador.

Nesta quarta-feira (19), Lula disse em entrevista à mídia independente que "não existe nenhum problema de fazer aliança com Alckmin e ter ele de vice".

