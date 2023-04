Múcio defende que GSI mude de nome, mas fique sob comando militar – esquerda reage

"Acabar [com o GSI], não. O que pode é até mudar de nome, colocar outra sigla", disse o ministro da Defesa edit

247 – O ministro da Defesa, José Múcio, defendeu que o Gabinete de Segurança Institucional mude de nome, mas permaneça sob comando militar. "Acabar [com o GSI], não. O que pode é até mudar de nome, colocar outra sigla. Mas aquilo é necessário, é um instrumento de trabalho e de apoio do Presidente da República", afirmou, em Portugal, onde ele acompanha a comitiva do presidente Lula. "Isso [a decisão sobre o comando] não cabe a mim, mas eu acho que não se devia mexer nisso agora", prosseguiu.

Múcio também defendeu o general Gonçalves Dias, que deixou o comando do GSI. "O GDias é um homem de bem, sério, bem-intencionado. É um dos melhores amigos do presidente da República, uma amizade construída em tempos de dificuldade, 20 anos de amizade", afirmou.

A posição externada pelo ministro desagradou pensadores de esquerda, como Breno Altman e Gilberto Maringoni. Confira:

Como pode o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, correia de transmissão dos quartéis, opinar que um general deveria comandar o GSI? Esse assunto nada tem a ver com sua pasta. Isso é usurpação de função do presidente da República e vocaliza a tutela militar sobre o Estado. April 21, 2023

A maioria dos titulares do atual ministério ainda não disse a que veio. Mas ninguém supera Múcio. O capacho dos coturnos palpita que um militar deve continuar a dirigir o GSI, contra decisão de Lula. Com gente assim dentro de casa, o governo não precisa de oposição. — Gilberto Maringoni (@Maringoni50) April 21, 2023

