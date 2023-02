Múcio nega que divulgação de processo de Pazuello afetaria pacificação do governo com militares

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, acredita que não haverá problemas na divulgação do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) do ex-ministro da Saúde e general, Eduardo Pazuello (PL-RJ), referente a sua participação em um ato político ao lado do então chefe do Executivo, Jair Bolsonaro.

A Controladoria-Geral da União (CGU) decidiu retirar o sigilo de 100 anos da investigação na qual o agora deputado foi inocentado, apesar de o exercício de atividades políticas ser vedado aos militares da ativa.

Ao Painel da Folha de S. Paulo, Múcio negou que a revelação das informações do processo possa prejudicar a pacificação da relação entre o governo Lula (PT) e os militares.

"Está pacificado", atestou.

