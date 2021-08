'Nada nem ninguém intimidará as prerrogativas do Congresso', diz Pacheco, presidente do Senado

"Para cada palavra, para cada fato que possa constituir algum tipo de ameaça ou de colocação em dúvida das nossas balizas democráticas do Brasil sempre haverá pronta reação do Senado e do Congresso", disse o senador, que minimizou o desfile militar desta terça-feira edit

247 - Em resposta ao desfile do comboio de blindados militares por Brasília nesta terça-feira (10), uma tentativa de Jair Bolsonaro, junto das Forças Armadas, de intimidar o Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), fez um discurso em defesa do Estado Democrático de Direito e reafirmou o compromisso do parlamento com a democracia brasileira.

Pacheco, que disse não ter visto no desfile nenhum ato intimidatório, se dirigiu aos que viram no ato militar uma ameaça à democracia para dizer que o Senado e o Congresso estão atentos a quaisquer sinais de golpes autoritários. "Para cada palavra, para cada apontamento, para cada fato que possa constituir algum tipo de ameaça, de risco ou de colocação em dúvida das nossas balizas democráticas do Brasil sempre haverá pronta reação do Senado Federal e do Congresso Nacional para afirmar aquilo que temos de mais sagrado, que é o ambiente propício para o progresso e para a ordem do Brasil, que é o ambiente do Estado Democrático de Direito".

O presidente do Senado terminou seu discurso dizendo: "viva a democracia do Brasil".

PUBLICIDADE

Veja tudo que falou Rodrigo Pacheco:

"Em nome da presidência do Senado Federal, e não me cansarei de fazê-lo sentado nesta cadeira, a defesa do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Isso porque, em alguns momentos em que se acirram os ânimos, em que se discutem ideias de uma maneira mais acalorada e às vezes até mais agressiva, em que se bloqueiam as relações institucionais, que são absolutamente indispensáveis para a democracia do Brasil e muito importantes para os brasileiros, nós devemos afirmar, pelo Congresso Nacional, nossa posição de absoluta e plena obediência à Constituição Federal, de absoluto e pleno respeito ao Estado de Direito, que prevê as garantias fundamentais, os direitos individuais, as liberdades públicas, inclusive a liberdade de manifestação. Portanto, quero dizer que para cada palavra, para cada apontamento, para cada fato que possa constituir algum tipo de ameaça, de risco ou de colocação em dúvida das nossas balizas democráticas do Brasil sempre haverá pronta reação do Senado Federal e do Congresso Nacional para afirmar aquilo que temos de mais sagrado, que é o ambiente propício para o progresso e para a ordem do Brasil, que é o ambiente do Estado Democrático de Direito. Sobre essa manifestação de hoje, o desfile de tanques das Forças Armadas em Brasília, que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, aleatório, devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada nem ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Não que eu interprete isso como algo que seja consistente de intimidação ao parlamento, tampouco acredito, pela maturidade institucional que temos, que haja algum risco neste sentido, mas temos que afirmar e reafirmar sempre, para todos, essa nossa responsabilidade cívica com a obediência à Constituição Federal. Não há nada melhor para uma nação do que o ambiente de respeito a uma divergência, da construção de pontes, da construção daquilo que seja realmente importante para o país, das propostas e ideias materializadas em ações efetivas, trabalho, trabalho e trabalho em prol da nação. Considero que isso é que nos fará uma grande nação, que todos nós esperamos que tenhamos no Brasil. Portanto, sem supervalorizar aquilo que não deve ser valorizado, mas absolutamente atento a todas as manifestações que possam constituir, repito, algum tipo de constrangimento ou intimidação ao Congresso Nacional, estaremos sempre prontos, todos nós, e isso é algo que nos converge absolutamente, a reagir a arroubos, bravatas, a ações que definitivamente não calham no Estado Democrático de Direito. Viva a democracia do Brasil".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE