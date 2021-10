“Não há espaço para a terceira via no Brasil”, diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, avaliou que a chamada ‘terceira via’ se encontra incapaz de compor um bloco expressivo e com força eleitoral. O voto conservador, que poderia ser transferido ao grupo, foi “capturado” pelo bolsonarismo, assim como os nazistas o fizeram na Alemanha na década de 1930, argumentou Altman.

“Uma parte da burguesia gostaria de ter uma terceira via, um governo moderado, de coalizão, de centro-direita e neoliberal, mas moderado na política e na gestão desse programa. E estão com muita dificuldade de fazer isso, porque o bolsonarismo capturou o voto conservador”, disse.

Nos dias de hoje, ocorre no Brasil o oposto do observado nas últimas eleições parlamentares na Alemanha, onde o Die Linke (esquerda) e o AfD (extrema direita) não conseguem romper a hegemonia da “coalizão de centro” que governa o país. “A terceira via está ensanduichada entre uma potente esquerda, -- a força eleitoral do Lula e do PT, mesmo depois de toda a pancadaria, é muito expressiva --, e uma extrema direita que também tem base de massa, e com muitas dificuldades de romper essa situação”, comparou Altman.

“O centro no Brasil está muito ensanduichado. Basta pegar a última pesquisa do Datafolha. Se você soma as intenções de voto no primeiro turno do Lula e do Bolsonaro, isso já bate hoje - dos votos totais, não é nem dos válidos - 70%. Dos votos válidos bate em quase 80%. Não tem espaço para a terceira via. A terceira via tem entre 15% e 20% dos votos, com todos [os candidatos] juntos”, completou.

