"Não há razão para o Brasil ter militares em nenhum cargo civil", diz Celso Amorim

247 - O ex-ministro e embaixador Celso Amorim defendeu, em entrevista à TV 247, a retirada de militares de cargos civis no governo federal. Para ele, “não há razão” para que membros das Forças Armadas desempenhem estas funções na administração do País. Na última semana, mais uma ameaça contra a democracia partiu de um militar , desta vez do que ocupa o posto mais alto na hierarquia: o ministro da Defesa, Walter Braga Netto.

“Tem que sair. Não tem razão para manter. Acho até que nós somos excessivamente cuidadosos nesse processo. A gente podia ter agido de maneira mais clara. No próprio Ministério da Defesa tem cargos que são tipicamente civis e que são ocupados por militares. Essa presença em todos os órgãos não tem razão de ser”, afirmou.

“Mesmo em áreas em que eu achava que os militares tinham muita competência, na área de logística, o [ex-ministro da Saúde Eduardo] Pazuello desmoralizou essa visão. Não há razão para ter militares em nenhum cargo civil, para falar a verdade. Não acho bom. Até mesmo essa parte de GSI [Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República], da Abin [Agência Brasileira de Inteligência]. A Abin deveria ter coordenação civil. Não há razão para ser um militar”, completou.

