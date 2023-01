"Não pode ficar ninguém que seja bolsonarista raiz", diz Lula sobre limpa nos ministérios

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) afirmou em café da manhã com jornalistas na manhã desta quinta-feira (12) que orientou seus ministros a fazerem uma limpa nas pastas: "não pode ficar ninguém que seja suspeito de ser bolsonarista raiz aqui dentro".

"Estamos apenas há 12 dias no governo, nem terminamos ainda de montar o governo. Até agora foram indicados poucos, estamos fazendo uma triagem profunda. A verdade é que o palácio estava repleto de bolsonaristas e militares e queremos corrigir por funcionários de carreira, de preferência civis que estavam aqui e foram transferidos para outro departamento para que se transforme num gabinete civil, numa Presidência da República com mais civilidade do que nos últimos quatro anos”, afirmou Lula sobre a desbolsonarização da máquina pública.

O presidente destacou que não importa a posição política dos servidores, e sim sua postura profissional. "Se o cara votou no Bolsonaro e presta o serviço com retidão, por que não pode ficar? Não quero fazer um palácio de petista. Não vou chegar em cada repartição perguntando em ‘quem você votou?’. Para não ser enganado não preciso perguntar isso".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.