'Não podemos ficar só rebatendo as mentiras. Dizer o que nós vamos fazer para o Brasil é extremamente necessário', alerta Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Em encontro com comunicadores da campanha nesta terça-feira (18), o ex-presidente Lula (PT) afirmou que sua militância não pode se concentrar apenas em desmontar a rede de fake news bolsonarista. Para ele, é preciso dar espaço às propostas de sua chapa para o país.

Além disso, Lula afirmou que os governos anteriores do PT precisam servir de prova contra, por exemplo, a narrativa de que, se eleito, o ex-presidente pretende fechar igrejas - o que não é verdade. "A gente não pode ficar apenas tentando rebater as mentiras deles. É preciso que ao rebater as mentiras a gente passe a nossa mensagem das coisas positivas que existem e vão existir nesse país, parte das propostas que estão no programa de governo, parte das coisas que nós já fizemos. É preciso que a gente coloque em cada resposta a uma crítica uma proposta, para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando ganharmos as eleições. A gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, com escudo tentando rebater as críticas. Rebater as críticas é necessário, mas dizer o que nós vamos fazer e dizer as coisas que são importantes para o Brasil é extremamente necessário. É por isso que eu espero que a gente consiga organizar as forças democráticas desse país para a gente enfrentar o negacionismo, a barbárie, o fascismo que tenta se implantar nesse país e em outros países do mundo. O Bolsonaro não está sozinho. O Bolsonaro está ligado a uma corrente de extrema direita no mundo que já governa a Hungria, que agora ganhou a Itália, e que tem muitas disputas em vários países da Europa".

"É preciso que a gente tenha noção que o 'zap' [WhatsApp] é a grande arma que ele utiliza para passar suas mentiras, e nós não podemos ficar apenas respondendo às mentiras dele, esclarecendo que não vai fechar igreja. É só mostrar o que a gente fez. Ele sabe que fomos nós que regulamos a lei, em 2003, para que tivesse liberdade religiosa nesse país. Ele sabe disso, mas conta essa mentira todo santo dia e vai parecendo que é verdade. Nós não podemos só ficar repetindo 'o Lula não vai fechar igreja'. Nós temos prova histórica. Eu fui presidente oito anos, não oito dias. A Dilma foi presidenta quase seis anos. Nós temos história de que a nossa relação com a igreja é a mais democrática, a mais saudável possível. A gente não pode apenas desmentir, mas mostrar o que foi feito nesse país. O que foi feito na questão econômica, na questão da Saúde, na questão ecológica", concluiu.

Lula afirmou que Jair Bolsonaro (PL). é "um cidadão anormal, um cidadão que faz da mentira a sua forma de fazer política". Esses dias eu vi um vídeo dele, que está ligado àquele vídeo das meninas da Venezuela, em que ele diz textualmente que é necessário mentir, é preciso mentir, porque se não mentir não ganha as eleições. Um cidadão que acha que para ganhar uma eleição ele tem que mentir, obviamente que ele não vai conseguir governar de verdade, de um jeito honesto, do que jeito que as pessoas necessitam".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.