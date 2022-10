“Não tenho idade nem posso utilizar o cargo para ser vingativo”, diz Lula, no Flow

"Voltei porque acredito que é preciso melhorar a vida do povo, quero cuidar da família", afirmou o ex-presidente edit

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (18) que não vai se vingar de quem desejou a prisão dele, que teve os processos anulados pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre do ano passado e conseguiu mais de 20 vitórias na Justiça.

"Voltei sem mágoas. Esse coração velho está apaixonado. Não tenho idade e nem posso utilizar o cargo para ser vingativo. Voltei porque acredito que é preciso melhorar a vida do povo, quero cuidar da família", disse o petista ao Flow Podcast. "Moro é um mentiroso", afirmou Lula em referência ao ex-juiz da Lava Jato, eleito senador pelo União Brasil no estado do Paraná.

A entrevista do ex-presidente bateu recorde de audiência em uma live.

A pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (18), mostrou Lula na primeira posição contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno marcado para o dia 30 de outubro.

