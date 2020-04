"Não vão conseguir calar a voz do PT", diz Dilma

Em nota, Dilma diz que tentativa de cassação do registro do PT evoca tempos sombrios que não podem voltar edit

247 – "O PT não vai sucumbir a essa tentativa canhestra de calar sua voz, que nesses 40 anos de existência sempre falou alto e forte em defesa do povo brasileiro, de seus direitos, na luta por um Brasil e um mundo mais justo e menos desigual", disse a ex-presidente Dilma Rousseff, em nota divulgada neste domingo. Leia abaixo:

“O pedido do vice-procurador-geral eleitoral mostra um perigoso jogo anti-democrático ao buscar calar a voz dos adversários políticos do governo Bolsonaro.

Curioso que parta de um membro do MPE o pedido, atendendo a denúncia fantasiosa de um deputado do PSL do Ceará.

É grave e sintomático dos tempos de Estado de Exceção que o Brasil vive. E, mais uma vez, ocorre baseado em convicções e nunca em fatos ou provas.

A medida traz lembranças amargas de uma época em que as vozes adversárias na política eram caladas com violência, quando não silenciadas para sempre.

Esses tempos não podem voltar.

O PT não vai sucumbir a essa tentativa canhestra de calar sua voz, que nesses 40 anos de existência sempre falou alto e forte em defesa do povo brasileiro, de seus direitos, na luta por um Brasil e um mundo mais justo e menos desigual”.

Dilma Rousseff

Ex-presidenta da República

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso