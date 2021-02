“Nestas eleições no Congresso, o PT errou muito”, diz Altman

Comentando sobre a derrota de Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara, o jornalista Breno Altman explica que, caso a mesma lógica ‘frenteamplista’ seja aplicada no futuro, mais derrotas para o campo progressista virão. Assista edit

247 - O jornalista Breno Altman, na TV 247, condenou a estratégia da esquerda nas últimas eleições na Câmara dos Deputados, após a derrota de Baleia Rossi (MDB-SP), mesmo com uma frente ampla tendo sido formada.

“Nestas eleições no Congresso, o PT errou muito. O problema não está propriamente no erro em si, pois a disputa para presidência da Câmara é um fato circunscrito, mas o que revela esse erro?”, iniciou o jornalista.

Para ele, a derrota de Baleia evidencia a fragilidade de alianças com setores da direita: “Primeiro, existe uma profunda ilusão em certos setores da esquerda, e, infelizmente, em certos setores do PT, de que se pode construir, mesmo que provisoriamente, uma aliança contra o Bolsonaro com a oposição de direita”, diz.

“A lógica ‘frenteamplista’, esta ilusão é aterradora, porque ela empurra a esquerda para o precipício”, conclui Altman.

